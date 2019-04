Narkosen für Ältere und Erfahrungen mit Cannabis - 3500 Anästhesisten diskutieren in Leipzig über aktuelle medizinische Themen - Unter- und Überversorgung vermeiden

Nürnberg/Leipzig (ots) - Gefahren durch Narkosen für älterePatienten, ärztliche Erfahrungen seit der Einführung von Cannabis aufRezept und der Umgang mit Organspendern: Auf dem diesjährigen"Deutschen Anästhesie-Congress" (DAC) in Leipzig stehen ebensoaktuelle, wie heikle Themen auf dem Programm. Zu zahlreichenVorträgen, Präsentationen und Workshops werden vom 9. bis 11. Mai2019 mehr als 3500 Narkoseärzte, Intensivmediziner, Notärzte,Schmerztherapeuten, Pflegekräfte und andere Interessierte erwartet.Überschrieben ist der Kongress diesmal mit dem Motto "Klugentscheiden": "Wir wollen dafür sorgen, dass Patienten in derAnästhesie und ihren Fachbereichen weder unter- noch überversorgtwerden", erläutert Kongresspräsident Professor Dr. Dr. med. ThomasHachenberg den Leitsatz. Beispiele für eine "Unterversorgung" sindbedenkliche Blutdruckschwankungen während einer Narkose oder dasAbsinken der Körpertemperatur mit verschiedenen Folgen."Überversorgung" kann beispielsweise durch unnötige Untersuchungenvor einer Narkose oder die voreilige Gabe von Blutkonserven währendder Operation entstehen. Sowohl das eine als auch das andere Phänomenwollen die Anästhesisten zum Thema machen, auch in den Referaten undDiskussionen auf dem DAC.Für Medienvertreter werden während des Kongresses eineumfangreiche Medienbetreuung (Telefon: 0171 / 837 873 8) und eininteressanter Rundgang durch die Industrieausstellung (Donnerstag, 9.Mai 2019, 11.00 Uhr) angeboten.Pressekontakt:Medienbetreuung"Berufsverband Deutscher Anästhesisten" (BDA) /"Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin"(DGAI)Telefon: 0171 / 837 873 8E-Mail: presse@dgai-ev.deWebsite: www.dac2019.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI), übermittelt durch news aktuell