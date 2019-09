Narada hat Kooperationsvereinbarung mit EDF Renewables unterzeichnet, um Batteriespeicherprojekte in China voranzutreiben

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Narada, einer der weltweitführenden Batteriehersteller und ein globaler Anbieter vonEnergiespeicherlösungen, hat die Unterzeichnung einerKooperationsvereinbarung mit EDF Renewables China bekanntgegeben,einer chinesischen Tochtergesellschaft eines Global Players imBereich erneuerbare Energien. Bei der Vereinbarung geht es um dieDurchführung von Batteriespeicherprojekten in China.Die Kooperation begann mit einer Vereinbarung über den Erwerbeines Batteriespeichers durch EDF Renewables China - einesBatteriespeichers, der seit September 2018 Eigentum von Narada undvon Narada betrieben worden ist. Die verteilteZhenjiang-Energiespeicherlösung mit 1,5 MW / 12 MWh befindet sich inder Provinz Jiangsu in China.Die neue Vereinbarung ebnet den Weg für die funktionaleErweiterung des Projekts, das einem nahegelegenen neuerenIndustriepark pro Tag bis zu 12.000 kWh bereitstellen soll."Narada freut sich sehr, dass es seinen Kunden in Partnerschaftmit EDF Renewables über das Projekt desZhenjiang-Energiespeichersystems saubere Energie anbieten kann", soHerr Wang Yueneng, Vice Chairman von Narada."EDF Renewables ist über die Partnerschaft mit Narada sehrerfreut. Unter dieser neuen innovativen Struktur, mit einemBatteriespeichersystem für die Zukunft, können wir Endnutzernintelligente und nachhaltige Energielösungen anbieten, so Herr TianYue, CEO von EDF Renewables China.Informationen zu NaradaNarada ist ein führendes Unternehmen für grüne intelligenteEnergien und Industrieinnovation sowie ein Anbieter schlüsselfertigerLösungen. Seit 24 Jahren schon spezialisiert sich das Unternehmen aufhochwertige Industriebatterien. Hauptgeschäft des Unternehmens sinddie Entwicklung, Herstellung, der Verkauf und die Wartung vonAkkumulatorbatterien für die Segmente stationäre Energie,Antriebsenergie und erneuerbare Energie und von entsprechendemZubehör, sowie auch die Systemintegration.Weitere Informationen finden Sie unter: en.naradapower.com(http://en.naradapower.com/)Linkedln: Narada Power Source Co., Ltd.Miss Yupei Zhou+86-571-5697-5980intl@narada.bizFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1002290/EDF_Renewables_China_Narada_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1002291/EDF_Renewables_China_Narada_2.jpgOriginal-Content von: Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell