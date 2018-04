Narada gewinnt China Energy Storage Industry Grand Slam 2017

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 03. April 2018veröffentlichte die CNESA (China Energy Storage Alliance) ein WhitePaper mit dem Titel "Energy Storage Industry Research White Paper2018" und damit die installierte Leistung und Energieskala derProjekte, mit denen Narada 2017 aufgrund elektrochemischerEnergiespeicher-Projekte unter den Top 3 weltweit und aufgrund derLeistungsskala unter den Top 5 weltweit rangierte.Narada führte hinsichtlich der installierten Leistung, derLeistungsskala und der Energieskala in allen in China 2017durchgeführten Energiespeicher-Projekten und wird damit führend imBereich elektrochemischer Energiespeicher-Technologie sowie alsSystemanbieter.Mit dem White Paper wurden die letzten Neuigkeiten über folgendeBereiche systematisiert und aktualisiert: Energiespeicher-Projekte,Markt, Fabrikanten, Technologie und Strategie weltweit. Das Papierliefert zudem eine Empfehlung hinsichtlich der Entwicklungstendenzfür inländische und internationale Energiespeicher-Märkte.Mit der Entwicklung der weltweiten regenerativen Energieindustrieist die Bedeutung von Energiespeicherung und Energiestrukturaufgekommen. Die Kommerzialisierung der Energiespeicherung hat einbreites Entwicklungsfeld in Gang gebracht.Narada hat erklärt, dass die Anwendung elektrochemischerEnergiespeicherung hinsichtlich Skala, Sicherheit undWirtschaftlichkeit durch lange erforschte und bearbeiteteMassenanwendungen voll entwickelt sei. Ende 2017 durchbrach dasUnternehmen mit seinem Energiespeicher-Kraftwerk mit 2000 MWh dieGesamtvertragskapazität und der Arbeitsumfang überstieg 300 MWh,wodurch Narada zu einem der führenden Lieferanten vonSpeichersystemen weltweit wurde.In den vergangenen zwei Jahren hat Narada die Revolutionkommerzieller Energiespeicherung angeführt und China zu einem dertatkräftigsten Länder in der Energiespeicher-Industrie gemacht.In der Energiespeicher-Industrie werden für das nächste JahrzehntInvestitionen in Höhe von Trillionen Yuan erwartet - dieEnergiespeicher-Industrie wird damit zur Wachstumsbranche. Zudem wirddie Marktwachstumsfläche in den nächsten fünf Jahren die Marke voneinhundert Milliarden Yuan übersteigen.Auf Grundlage der existierenden vollständigen Industriekette wirdNarada weiterhin bestehende Technologie erneuern, Kostenvorteileausweiten und Projekterweiterungen rascher fördern, um auf dieseWeise zum erfolgversprechendsten Energieversorger zu werden.Internet: en.naradapower.com (http://en.naradapower.com/)E-Mail: intl@narada.bizFoto - https://mma.prnewswire.com/media/676807/2017_Global_Energy_Storage_Ranking.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/678036/2017_China_Energy.jpgPressekontakt:Du Xin+86-571-5692-2449Original-Content von: Narada Power Source Co.,Ltd, übermittelt durch news aktuell