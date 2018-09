Nanxing Machinery: Was für eine Entwicklung!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Nanxing Machinery unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Industriemaschinen". Die Nanxing Machinery-Aktie notierte am 14.09.2018 mit 29,15 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Nanxing Machinery aktuell 1,03. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,88 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Machinery". Nanxing Machinery bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Nanxing Machinery von 29,15 CNY ist mit -12,44 Prozent Entfernung vom GD200 (33,29 CNY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 29,69 CNY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,82 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Nanxing Machinery-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nanxing Machinery. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.