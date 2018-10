Nantong Square Cold Chain Equipment: Was Sie wissen sollten?

Am 23.10.2018 ging die Aktie Nantong Square Cold Chain Equipment an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 14,55 CNH aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Industriemaschinen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Nantong Square Cold Chain Equipment auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Nantong Square Cold Chain Equipment von 14,55 CNH ist mit -26,77 Prozent Entfernung vom GD200 (19,87 CNH) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 16,76 CNH auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -13,19 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Nantong Square Cold Chain Equipment-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Dividende: Derzeit schüttet Nantong Square Cold Chain Equipment nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Manufactured Goods. Der Unterschied beträgt 0,73 Prozentpunkte (1,22 % gegenüber 1,94 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nantong Square Cold Chain Equipment. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.