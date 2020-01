Nantong Jianghai Capacitor: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Nantong Jianghai Capacitor, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektrische Komponenten und Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 07:59 Uhr) mit 8.28 CNH nahezu gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Die Aussichten für Nantong Jianghai Capacitor haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nantong Jianghai Capacitor. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Derzeit schüttet Nantong Jianghai Capacitor niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 1,15 Prozentpunkte (0,97 % gegenüber 2,12 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Nantong Jianghai Capacitor beläuft sich mittlerweile auf 6,87 CNH. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 8,28 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +20,52 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 7,56 CNH. Somit ist die Aktie mit +9,52 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".