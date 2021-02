NantKwest/ImmunityBio-Aktien: COVID-19 Updates!

Die FDA hat die Ausweitung der Phase-1-Tests des Impfstoffkandidaten COVID-19, der vom Fusionspartner von NantKwest Inc. (NASDAQ:NK), ImmunityBio Inc., entwickelt wurde, auf sublinguale Boosts (Erweiterung derKohorte C) zur derzeit aktiven Multikohortenstudie der subkutanen Version des Impfstoffs genehmigt. Die Behörde genehmigte auch eine zweite Phase-1-Studie, die die Ergänzung der subkutanen Erstverabreichung um einen oralen Boost untersuchen wird. Infolgedessen werden die Unternehmen weitere 105 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!