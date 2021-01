NantKwest Aktie: Nantkwest meldet positive Zwischenergebnisse in diesen Studien!

Das im klinischen Stadium befindliche Immuntherapie-Unternehmen Nantkwest Inc. (NASDAQ:NK) meldet am Mittwoch positive Zwischenergebnisse zu den Überlebensraten in der QUILT 88-Studie zu metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Nantkwest sagte, dass frühe Zwischenergebnisse seiner PD-L1 t-haNK-Protokolle zeigen, dass die mediane Überlebensrate bei Patienten mit fortgeschrittenem metastasierendem Bauchspeicheldrüsenkrebs, für den es keine andere FDA-zugelassene Behandlung gibt, mehr als doppelt so hoch ist wie die historische Rate.



