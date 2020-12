NantKwest Aktie: Kaum zu glauben!

Die NantKwest-Aktie hat in dieser Woche einen gewaltigen Sprung nach oben gemacht und fast 70 Prozent aufgewertet. Am Dienstag wurde an der Technologiebörse Nasdaq ein neues 5-Jahres-Hoch bei 19,36 USD erreicht. Einen höheren Kurs wies der Anteilsschein letztmals Ende 2015 auf. Mit dem Sprung über das Juli-Hoch bei 15,70 USD hat die Aktie außerdem ein kräftiges Kaufsignal generiert, denn hierdurch wurde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung