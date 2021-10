Nanoracks, Voyager Space und Lockheed Martin kooperieren bei der Entwicklung einer kommerziellen Raumstation

Denver (ots/PRNewswire) -Kontinuierlich bemannter Lebensraum zur Unterstützung von Forschung, industriellen Aktivitäten und mehrNanoracks hat in Zusammenarbeit mit Voyager Space und Lockheed Martin [NYSE: LMT] ein Team gebildet, um die erste frei fliegende kommerzielle Raumstation zu entwickeln. Die Raumstation, die unter dem Namen Starlab bekannt ist, wird eine kontinuierlich bemannte, kommerzielle Plattform sein, die sich der Durchführung kritischer Forschung widmen, industrielle Aktivitäten fördern und die kontinuierliche Präsenz und Führung der USA in der erdnahen Umlaufbahn sicherstellen wird. Es wird erwartet, dass Starlab bis 2027 seine erste Einsatzfähigkeit erreichen wird.Um den Bedarf der US-Regierung, der internationalen Raumfahrtbehörden und der Wirtschaft im Weltraum zu decken, werden diese Branchenführer Starlab speziell für die expandierende Weltraumwirtschaft entwickeln und den Nachholbedarf der Kunden nach Weltraumdienstleistungen wie Materialforschung, Pflanzenwachstum und Astronautenaktivitäten befriedigen. Gemeinsam verfügen diese Unternehmen über eine beispiellose Erfahrung in den Bereichen kommerzielle Raumnutzung, technische Planung und Leistung, technologische Innovation und Investitionsstrategie."Von Anfang an war es das Ziel von Nanoracks, eine private Raumstation zu besitzen und zu betreiben, um die Marktnachfrage vollständig zu erschließen", so Jeffrey Manber, CEO und Mitbegründer von Nanoracks. "Unser Team hat die letzten zehn Jahre damit verbracht, das Geschäft mit den Raumstationen zu erlernen, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen, das Marktwachstum zu erfassen und auf der ISS selbst in private Hardware wie die Bishop-Druckschleuse zu investieren. Nanoracks und unser Team freuen sich darauf, mit der NASA und unseren Freunden auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, während wir Starlab voranbringen."Die NASA hat vor kurzem das Projekt "Commercial Low-Earth Orbit (LEO) Destination" (CLD) angekündigt, um die Entwicklung privater Raumstationen zu unterstützen. CLD wird eine facettenreiche LEO-Wirtschaft ankurbeln und wissenschaftliche und personelle Kapazitäten im LEO bereitstellen, bevor die Internationale Raumstation (International Space Station, ISS) außer Dienst gestellt wird.Nanoracks wird die Entwicklungsarbeit von Starlab vorantreiben und dabei seine mehr als zehnjährige Erfahrung als Wegbereiter und Weltmarktführer bei der kommerziellen Nutzung der ISS nutzen. Voyager Space, der Mehrheitsaktionär von Nanoracks, wird die Strategie und die Kapitalinvestitionen leiten, und Lockheed Martin, ein führendes Unternehmen bei der Entwicklung und dem Betrieb komplexer Raumfahrzeuge, wird als Hersteller und technischer Integrator fungieren.Zu den Grundelementen der Starlab-Raumstation gehören ein großes aufblasbares Habitat, das von Lockheed Martin entworfen und gebaut wurde, ein metallischer Andockknoten, ein Energie- und Antriebselement, ein großer Roboterarm für die Wartung von Fracht und Nutzlasten sowie ein hochmodernes Laborsystem, das umfassende Forschungs-, Wissenschafts- und Produktionskapazitäten beherbergen soll. Starlab wird kontinuierlich bis zu vier Astronauten beherbergen können, um kritische Wissenschaft und Forschung zu betreiben."Wir freuen uns, Teil eines so innovativen und fähigen Teams zu sein - eines Teams, das es jedem Unternehmen ermöglicht, seine Kernkompetenzen zu nutzen", sagte Lisa Callahan, Vice President und General Manager, Commercial Civil Space bei Lockheed Martin. "Die umfassende Erfahrung von Lockheed Martin im Bau komplexer Raumfahrzeuge und Systeme, gepaart mit der kommerziellen Geschäftsinnovation von Nanoracks und der finanziellen Expertise von Voyager, ermöglicht es unserem Team, eine kundenorientierte Raumstation zu erstellen, die unsere Zukunftsvision vorantreiben wird. Wir haben beträchtlich in die Habitat-Technologie investiert, die es uns ermöglicht, ein kosteneffizientes, zweckorientiertes Raumfahrzeugdesign für Starlab vorzuschlagen."Das Starlab-Geschäftsmodell von Nanoracks wurde entwickelt, um Wissenschaft, Forschung und Fertigung für globale Kunden zu ermöglichen und einen Mehrwert für langfristige, souveräne Astronautenmissionen zu schaffen. Starlab wird auch dem Tourismus und anderen kommerziellen und geschäftlichen Aktivitäten dienen."Voyager Space ist sehr zuversichtlich, dass das Starlab-Geschäftsmodell kommerziell nachhaltig und mit einer guten Eigenkapitalausstattung versehen sein wird", sagt Dylan Taylor, Chairman und CEO von Voyager Space. "Voyager Space sieht zahlreiche Synergien durch die Nutzung der Fähigkeiten in allen Geschäftsbereichen unseres Unternehmens sowie innerhalb des Ökosystems von Lockheed Martin. Für uns ist diese Partnerschaft erst der Anfang unserer gemeinsamen Arbeit."Mehr über Starlab und das Team erfahren Sie hier.Über NanoracksMedienkontakt:D'Mani Harrison-Porter, dharrison-porter@nanoracks.comNanoracks, ein Unternehmen von Voyager Space, ist der weltweit führende Anbieter von kommerziellen Raumfahrtdienstleistungen. Nanoracks besitzt und betreibt private Hardware auf der Internationalen Raumstation und hat über 1.300 Forschungsexperimente gestartet, über 300 Kleinsatelliten ausgesetzt und die Bishop-Druckschleuse installiert. Heute nutzt Nanoracks mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrung, um neue kommerzielle Raumfahrtsysteme als direkte Antwort auf die Bedürfnisse der Kunden zu entwickeln. Darunter fallen die Umwandlung der oberen Stufen kommerzieller Trägerraketen in funktionsfähige Sekundärplattformen, der Bau neuer bewohnbarer Raumstationen, die Bereitstellung von Nutzlast- und Besatzungsschleusensystemen sowie von Dienstleistungsinfrastrukturen und vieles mehr. Folgen Sie @Nanoracks (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3330782-1&h=1991979907&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3330782-1%26h%3D2609276956%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.twitter.com%252Fnanoracks%26a%3D%2540Nanoracks&a=%40Nanoracks) auf Twitter, um mehr zu erfahren.Über Voyager Space Medienkontakt:Abby Dickes, abby.dickes@voyagerspace.comVoyager Space ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Weltraumforschung. Das langfristige Ziel von Voyager ist es, ein vertikal integriertes, börsennotiertes NewSpace-Unternehmen aufzubauen, das in der Lage ist, jede nur denkbare Weltraummission durchzuführen. Das branchenweit erste Modell des Unternehmens ist speziell auf die Wachstumsbedürfnisse kommerzieller Raumfahrtunternehmen zugeschnitten, indem es traditionelle private Kapitalmodelle durch einen längerfristigen Ansatz ersetzt, der dauerhaftes Kapital bereitstellt. Um mehr über Voyager Space zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://voyagerspace.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3330782-1&h=887946790&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3330782-1%26h%3D376474072%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvoyagerspace.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fvoyagerspace.com%252F&a=https%3A%2F%2Fvoyagerspace.com%2F) und folgen Sie @VoyagerSH (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3330782-1&h=1057574074&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3330782-1%26h%3D2099839678%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FVoyagerSH%26a%3D%2540VoyagerSH&a=%40VoyagerSH) auf Twitter.Über Lockheed MartinMedienkontakt:Gary Napier, gary.p.napier@lmco.comLockheed Martin (NYSE: LMT) mit Hauptsitz in Bethesda, Maryland, ist ein globales Unternehmen der Sicherheits- und Luft- und Raumfahrtindustrie, das weltweit rund 114.000 Mitarbeiter beschäftigt und sich hauptsächlich mit der Erforschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung, der Integration und der Wartung von hochentwickelten Technologiesystemen, Produkten und Dienstleistungen beschäftigt. Bitte folgen Sie @LMNews (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3330782-1&h=2635294938&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3330782-1%26h%3D720847687%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3176710-1%2526h%253D2752924804%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252Flmnews%2526a%253D%252540LMNews%26a%3D%2540LMNews&a=%40LMNews) auf Twitter, um die neuesten Ankündigungen und Neuigkeiten im gesamten Unternehmen zu erfahren.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen". Alle Aussagen, außer Aussagen über historische Tatsachen, einschließlich jener in Bezug auf Voyager Space Holdings, Inc.'s (das "Leitbild des Unternehmens") und seine Wachstumsstrategie sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Obwohl die Geschäftsführung des Unternehmens der Meinung ist, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann sie nicht garantieren, dass diese Erwartungen richtig sind oder sich bewahrheiten werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten viele Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage und die Bedingungen, die sich auf die Branchen auswirken, in denen das Unternehmen tätig ist, die Ungewissheit der behördlichen Anforderungen und Genehmigungen sowie die Fähigkeit, die erforderliche Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese bekannte und unbekannte Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die in einigen Fällen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich beeinflussen können und wahrscheinlich auch werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen diesen und anderen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf Geschäftstätigkeit, Betriebsergebnisse, Wachstumsstrategie und Liquidität. 