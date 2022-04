Nanoprecise Sci Corp gewinnt Cohort 5 des MAIL-Programms von Maruti Suzuki

Gateshead, England (ots/PRNewswire) -Nanoprecise Sci Corp (https://nanoprecise.io/), ein Anbieter von automatisierten Lösungen für die prädiktive Wartung, wird im Programm „Mobility and Automobile Innovation Lab (MAIL)" von Maruti Suzuki India Limited (MSIL) mit dem ERSTEN PLATZ ausgezeichnet. Das Programm bietet Tech-Start-ups mit digitalen Innovationen die Möglichkeit, ein Proof-of-Concept-Projekt mit Maruti Suzuki India Limited durchzuführen und gibt Maruti Suzuki die Gelegenheit, die Technologien mit dem größten Potenzial zu einer weiteren Verbesserung seiner Betriebsabläufe zu bewerten.Nanoprecise Sci Corp ist auf die Bereitstellung von umfassenden, cloud-basierten Lösungen (https://nanoprecise.io/solutions/) für die Lebenszyklusüberwachung von Geräten unter Verwendung von IoT-, KI- und Data-Science-Anwendungen spezialisiert. Nanoprecise wurde mit dem ersten Platz im MAIL-Programm ausgezeichnet, weil das Unternehmen durch die Überwachung kritischer Geräte in der Montagelinie der Produktionsanlage erhebliche Ausfallzeiten verhindert hat.Das Nanoprecise-Team installierte MachineDoctor™-Sensoren (https://nanoprecise.io/machine-health-monitoring/) auf den kritischen Cyclo-Antrieben, um die komplexen Maschinenzustandsdaten auf eine Weise zu erfassen, die dem Maruti Suzuki-Team zuvor nicht möglich war. Die KI-gestützte Software war dann in der Lage, einen Fehler im Frühstadium anhand von Schallemissionen zu erkennen und den Fehlerverlauf durch eine Schwingungsanalyse zu bestätigen. Dieser Ansatz zur Dateneingabe über mehrere Sensoren verdeutlichte die einzigartigen Fähigkeiten von Nanoprecise. Das Wartungsteam erkannte bei der Inspektion eine schwerwiegende Verschlechterung der Lager in der Anlage, was die von der automatisierten Nanoprecise-Lösung gelieferten Erkenntnisse bestätigte.„Es kann sehr schwierig sein, den Zustand verschiedener Maschinen zu überwachen, insbesondere wenn es sich um zyklische Vorgänge handelt. Mit unserer KI-basierten Lösung können sich Automobilhersteller auf ein automatisiertes System zur Überwachung des Zustands und der Leistung von Maschinen und Anlagen nahezu in Echtzeit verlassen. Unsere Lösung bietet die Möglichkeit, geringfügige Änderungen der Betriebsparameter zu erkennen, den Verlauf zu überwachen und Erkenntnisse zu gewinnen, bevor sie sich auf die Produktion auswirken oder Ausfallzeiten verursachen. Die Auszeichnung mit Cohort 5 ist ein Beweis für unsere Fähigkeit, den Wartungssektor mit Technologie zu revolutionieren", erklärt Prashant Verma (https://www.linkedin.com/in/prashantvermainfo/), Mitbegründer und Produktleiter von Nanoprecise Sci Corp.Nanoprecise ging nach einem mehrstufigen und hart umkämpften Auswahlverfahren, das sich über einen Zeitraum von sechs Monaten erstreckte und ausführliche Präsentationen und Technologiedemonstrationen umfasste, als Gewinner des Programms hervor. Nanoprecise implementiert derzeit Erweiterungen des anfänglichen Proof of Concept mit MSIL, und die Fachexperten von Maruti Suzuki leiten und betreuen das Team, um die Ausweitung der Anwendung bei Maruti Suzuki zu beschleunigen.Weitere Informationen über MAIL finden Sie unter https://www.marutisuzukimail.com/Informationen zu NanopreciseNanoprecise Sci Corp ist ein Anbieter von automatisierten, Ki-basierten Lösungen für die prädiktive Wartung, die eine frühzeitige Erkennung selbst kleiner Veränderungen im Maschinenbetrieb ermöglichen, lange bevor sie sich auf die Produktion auswirken oder Ausfallzeiten verursachen. Nanoprecise ist auf die Implementierung von künstlicher Intelligenz und industrieller IoT-Technologie für die prädiktive Wartung von Anlagen und die Zustandsüberwachung spezialisiert. Die KI-gestützte Lösung bietet Echtzeitinformationen über den tatsächlichen Zustand und die Leistung von Industrieanlagen. Nanoprecise hat seinen Hauptsitz in Edmonton, Kanada, und arbeitet mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammen, um sie auf ihrem Weg zur Industrie 4.0 zu unterstützen.Weitere Informationen über Nanoprecise finden Sie unter www.nanoprecise.ioFoto 1: https://mma.prnewswire.com/media/1781635/MachineDoctor.jpg Foto 2: https://mma.prnewswire.com/media/1781636/Prashant_Verma_Presents_Findings.jpgPressekontakt:Tanmay Mhatre,tmhatre@nanoprecisesc.com,9619843789Original-Content von: Nanoprecise Sci Corp, übermittelt durch news aktuell