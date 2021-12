Nanogate Aktie: Was geht denn hier ab?

Am 27.12.2021, 16:33 Uhr notiert die Aktie Nanogate an ihrem Heimatmarkt Frankfurt mit dem Kurs von 0.105 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Spezialchemikalien".

Nach einem bewährten Schema haben wir Nanogate auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Nanogate hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,04 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.69%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,65 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Nanogate erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -91,82 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um 57,84 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -149,65 Prozent im Branchenvergleich für Nanogate bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 57,84 Prozent im letzten Jahr. Nanogate lag 149,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Nanogate beläuft sich mittlerweile auf 0,32 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 0.105 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -67,19 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,14 EUR. Somit ist die Aktie mit -25 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

