Nano-X Imaging Aktie: Was passiert mit der Nano-X Imaging Aktie?

Die Aktie von Nano-X Imaging Ltd (NASDAQ:NNOX) stößt am Montag auf großes Interesse in den sozialen Medien. Die Aktien des Unternehmens schlossen zuletzt am Donnerstag 0,29% niedriger bei $41,33.

Das Interesse an Nano-X Imaging folgt der Ankündigung des Unternehmens vom Freitag, dass es die 510(k)-Freigabe von der U.S. Food and Drug Administration für seine digitale Röntgentechnologie Nanox.ARC aus einer Hand erhalten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung