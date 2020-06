Nano One engagiert Jett Capital als strategischen Berater

Quelle: IRW Press

Vancouver, Kanada (TSX-V: NNO) (OTC-Nasdaq International Designation: NNOMF) (Frankfurt: LBMB).Dan Blondal, CEO von Nano One, freut sich bekannt zu geben, dass Nano One Jett Capital Advisors LLC als Finanzberater beauftragt hat, um eine Reihe von Möglichkeiten für die Bewertung und Kommerzialisierung der Technologie von Nano One zu evaluieren.

„Wir haben Jett Capital als Berater engagiert, um unsere Bestrebungen hinsichtlich der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung