Nano One: Neuer OEM-Kunde – SD-Leser feiern +2.005%!

Nano One Materials (WKN: A14QDY) hebt ab von unserem Vorstellungskurs bei 0,20 auf 4,21 CAD heute. Gemeinsam mit einem nicht näher genannten multinationalen US-Automobilkonzern wird die Technologieschmiede wie heute mitgeteilt Kathodenmaterialien für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien in der Automobilindustrie optimieren.

Nano One wird sein eigenes "One-Pot"-Verfahren nutzen, mittels dem das innovative Unternehmen aus Vancouver Batteriematerialien kostengünstig herstellt. Ziel der Kooperation ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.