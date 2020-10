Nano One Materials: Wichtige Entscheidungen stehen an!

Die Aktie der Nano One Materials vollzog im Juli und August einen dynamischen Anstieg. Er endete am 11. August auf einem neuen Allzeithoch bei 3,79 Euro. Es leitete anschließend eine Korrektur ein, welche die Bullen immer noch nicht beenden konnten. Das bisherige Korrekturtief wurde am 26. August bei 2,46 Euro ausgebildet.

Ende September wurde es durch den zeitweiligen Rückfall auf ...



