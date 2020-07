Nano One Aktie: Kurs auf Monats-Sicht verdoppelt!

In einem Monat hat sich die Nano One Aktie per aktuellem Stand mehr als verdoppelt. Das Unternehmen hatte diesen Monat unter anderem mitgeteilt, die finale Zahlung in Höhe von 217.446 Dollar für ein Pilotanlagen-Projekt erhalten zu haben. Insgesamt wurden dafür rund 1,95 Mio. Dollar gezahlt – und die Pilotanlage war demnach ein Projekt mit dem ASIP (= Automotive Suppliers Innovation Program). ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



