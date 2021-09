NanoViricides-Aktie: Überragende Ergebnisse bei COVID-19-Medikament!

NanoViricides Inc. (NYSE:NNVC) hat über signifikante Vorteile berichtet, die durch die Verkapselung von Remdesivir in seinem führenden COVID-19-Kandidaten erzielt wurden, und damit eine potenzielle Heilung des Pan-Coronavirus gezeigt.

Das Unternehmen arbeitet derzeit an zwei COVID-19-Medikamentenkandidaten. NV-CoV-2 ist ein nanovirizider Wirkstoffkandidat, der Remdesivir nicht einkapselt. NV-CoV-2-R ist ein weiterer Kandidat, der aus NV-CoV-2 besteht und in dem Remdesivir eingekapselt ist. Remdesivir wurde von Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) entwickelt.

