NanoString Technologies-Aktie: Stürzt ab!

Überblick NanoString Technologies Inc (NASDAQ:NSTG) meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2002 einen vorläufigen Gesamtumsatz mit Produkten und Dienstleistungen in Höhe von ~31 Millionen US-Dollar, der damit unter der Prognose von 34 bis 38 Millionen US-Dollar liegt. Der Umsatz von GeoMx® Digital Spatial Profiler lag bei $10 Millionen, einschließlich des Umsatzes mit Instrumenten in Höhe von $5 Millionen (-31% gegenüber… Hier weiterlesen