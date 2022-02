NanoRepro wieder auf Null – offen, wie es weitergeht „nach Corona“

NanoRepro kam durch die Covid-19 Pandemie zu einem ungeahnten Wachstum. Und selbst wenn man am Ende zurückrudern musste,so ist dennoch die zuletzt im Dezmber reduzierte Prognose der NanoRepro AG (ISIN DE 0006577109) für 2021 beeindruckend: Umsatzerwartung zwischen 160 – 175 Mio EUR(2020: 16,9 Mio EUR) und ein EBITDA zwischen 36 – 48 Mio EUR (2020: 4,7 Mio EUR).

Die im Sommer und Herbst deutlich schwächere Nachfrage an COVID-19 Schnelltests hatte die Pläne verhagelt. In 2022 sollte man zumindest in der ersten Jahreshälfte von 2G plus oder 3G und den wieder kostenlosen Bürgertests kräftig profitieren können. So erwartet man derzeit für 2022 einen Umsatz zwischen 100 und 150 Mio EUR mit einem ein EBITDA zwischen 25 und 37 Mio EUR – zeigt die stärkere Verhandlungsmacht des Partners Viromed und die generell gesunkenen Testkitt-Kosten. Für ein Umsatzvolumen in Höhe von rd. 42 Mio EUR lägen – Stand 21.12.2021 – für das Geschäftsjahr 2022 bereits konkrete Bestellungen vor.

Auch wenn der Fokus des operativen Geschäfts derzeit eindeutig darauf liegt, das Momentum der Corona-Pandemie zu nutzen, arbeitet NanoRepro konstant weiterhin daran, das eigene Produktportfolio sinnvoll zu ergänzen oder zu erweitern, um so auch nach Abflachen der COVID-19-Pandemie und der Nachfrage nach entsprechenden Schnelltests die positive Entwicklung des Unternehmens fortsetzen zu können.

Und hier schien man bisher eine perfekte Lösung gefunden zu haben: 3 Geschäftsbereiche des Partners, Kunden und (indirekten) Hauptaktionärs Viromed sollten es sein

Der Due-Diligence-Prozess für eine mögliche Integration der drei Geschäftstätigkeitsbereiche VitaLab, Terraplasma und Vitabook der Viromed Group dauerte bereits länger und sollte aussagegemäss im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden können.Und Freitag gab es dann ein überraschendes Ergebnis:

„Die in den letzten Monaten zwischen der NanoRepro AG (Symbol: NN6) und der Viromed Group geführten Verhandlungen über eine weitere Intensivierung der bislang bestehenden Zusammenarbeit sowie die potentielle Übernahme einzelner Geschäftsbereiche aus der Viromed Group wurden vorerst beendet, da die nötigen Due Diligence-Prozesse bis dato nicht in dem erforderlichen Maße abgeschlossen werden konnten. Die NanoRepro AG prüft derzeit intensiv weitere Optionen zur Erweiterung der Geschäftsbasis für die Zeit „nach Corona“ und wird über die Fortschritte informieren, sobald sich entsprechende Handlungsoptionen konkretisiert haben.“ (Unternehmensmeldung NanoRepro, 25.02.2022)

Aua – NanoRepro ohne Wunschpartner

Und auch wenn „weitere Optionen geprüft werden, ist die Meldung überraschend. Weder weitere Intensivierung der Zusammenarbeit noch Übernahme der 3 Geschäftsbereiche – Böswillige würden hier sehr gegensätzliche Positionen vermuten. Aber eigentlich egal, das Ergebnis wirft die Bemühungen der NanoRepro kräftig zurück. Ob direkt auf Null lässt sich natürlich nicht einschätzen, hier könnte die für den 29.04.2022 um 14:00 Uhr anberaumte Hauptversammlung der perfekte Ort sein, um hier Fortschritte mit „anderen Zielen“ oder „Produkten“ zu präsentieren. Bis dahin ist die NanoRepro ein liquiditätsstarkes – aktuell hochprofitables – Unternehmen, dessen einziges wirklich umsatzstarkes Produktsortiment ausschliesslich an die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie gebunden ist. Also hofft der engagierte Anleger auf die „weiteren Lizenz- und Kooperationspartner, die in Gesprächen mit NanoRepro sein sollen. Ob diese Ungewissheit ein Einstiegsargument für die Aktie ist, könnte bezweifelt werden.

NanoRepro: Aktie mit Dividende

Nach Begleichung aller Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus dem Jahr 2021 soll sich der Cash-Bestand Mitte Februar 2022 auf rd. 65 Mio. EUR belaufen. Und bereits jetzt legte man sich fest: Vorstand und Aufsichtsrat hätten beschlossen, der Hauptversammlung 2022 für das Geschäftsjahr 2021 erstmals eine Dividende in Höhe von 0,50 EUR je Aktie vorzuschlagen. Eine beeindruckende Dividendenrendite. Auch in den Folgejahren werde ein Dividendenvorschlag in ähnlicher Grössenordnung angestrebt.

Aktuell handelte die NanoRepro Aktie auf XETRA zum Freitagsschluss bei 4,23 EUR.



