NanoRepro bricht zusammen – Hype vorbei?

Was für eine Achterbahnfahrt, was man momentan bei NanoRepro durchleben muss. Die Aktie bekommt heute wieder eine heftige Abwertung und verliert satt an Boden. Wird sich die Aktie wieder zurückkämpfen können oder ist das die Auswirkung von großen Gewinnmitnahmen? Die Aktie hat weiterhin große Schwankungen, aber auch großes Potenzial!

Das sind wirklich dramatische Kursschwankungen, die bei jedem Anleger den Puls in die Höhe treiben dürften. Die Aktie hat in der letzten Woche von 13 Euro bis 19 Euro bisher jeden Wert dabei gehabt und scheint sich nun ziemlich mittig davon einzupendeln. Jedoch kann davon ausgegangen werden, dass NanoRepro noch lange nicht alle Schlagzeilen herausgebracht hat!

Hier dürfte sich doch bald wieder etwas anbahnen. Zum Beispiel steht noch der Spucktest als Corona-Schnelltest in den Startlöchern, der nochmal einen großen Hype auslösen dürfte. Diesen Hype kann man auch gebrauchen, denn gegenüber dem Vortag hat der Kurs um 4,97 Prozent und 0,80 Euro nachgegeben. Diese Kurskorrektur führt dazu, dass der Aktienwert auf 15,30 Euro absinkt!

