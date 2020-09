NanoRepro: Strohfeuer oder neue Rallye?

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Die NannoRepro-Aktie startete im Frühjahr eine äußerst steile Rallye. Sie endete am 30. März auf einem Hoch bei 3,86 Euro. Anschließend ging der Wert in eine Korrektur über. Sie bestimmte das Bild bis vor wenigen Tagen und ließ den Kurs dabei am 26. Juni auf ein Tief bei 0,99 Euro zurückfallen.

Der Wiederanstieg von diesem Tief aus vollzog sich zunächst ...



