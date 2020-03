NanoRepro: Größte Chance aller Zeiten!

Ein Unternehmen aus Deutschland ist derzeit weltweit in aller Munde: NanoRepro steht kurz vor dem Durchbruch in der Corona-Krise. Das Unternehmen hat vor rund zwei Wochen einen Corona-Schnelltest für Geschäftskunden wie Ärzte oder Kliniken in ihr Produktportfolio aufgenommen. Doch jetzt kommt der Hammer:

Anfang April wird das Unternehmen die Zulassung des Schnelltests für Privatpersonen und damit für den Massenmarkt beantragen. Dieser Test soll innerhalb von 15 Minuten anzeigen, ob man infiziert ist oder nicht. Damit könnte dieser Test den Durchbruch in der Corona-Krise bringen und dürfte weltweit Beachtung und Vertriebswege finden.

NanoRepro aus Marburg ist einer der führenden Schnelltest-Hersteller der Welt. Das Unternehmen vertreibt derzeit rund 25 verschiedene Schnelltests aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Schwangerschaftstests, HIV-Tests oder auch zahlreiche Allergie-Tests.