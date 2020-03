NanoRepro: Corona-Test als Rettung?

Spekulanten stürzen sich seit einiger Zeit auf Papiere des Medizintest-Unternehmens NanoRepro (WKN: 657710). Sie hoffen auf den großen Wurf durch den Vertriebsstart eines Corona-Tests – und übersehen dabei die Fakten.

NanoRepro hatte vor zwei Wochen überraschend die Vermarktung eines Corona-Tests an Ärzte, Krankenhäuser und professionelle Berufsgruppen verkündet. Heute legt das Unternehmen nach und kündigt gar den Verkauf an Endverbraucher an. Wie es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung