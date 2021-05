NanoRepro-Aktie: Vertrag wird vorzeitig verlängert!

Derzeit befindet sich die NanoRepro-Aktie weiterhin auf dem absteigenden Ast, zumindest vom Kurs her. Unterdessen kam am 4. Mai eine Mitteilung heraus, dass der Vertrag mit CEO Lisa Jüngst vorzeitig verlängert wird. So NanoRepro, „Neben dem derzeitigen operativen Schwerpunkt mit Corona-Tests arbeitet Frau Jüngst intensiv an der künftigen Expansion des Unternehmens“, sagt Aufsichtsratschef Dr. Stiller.

