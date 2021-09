NanoRepro-Aktie: Unerreicht!

In der Biotech-Industrie gibt es in diesem Jahr viele Gewinner an der Börse – allen voran NanoRepro. Die Aktie legte im bisherigen Jahresverlauf knapp 148 Prozent zu. Damit ist das Unternehmen im Branchenvergleich Spitzenreiter. Biogen (27,3%) und Gilead Sciences (29,2%) verbuchten ebenfalls ein stattliches Year-to-date-Plus. Die Aktienkurse der Konkurrenz um Amgen (-1,2%) und Heidelberg Pharma (-4%) hingegen haben seit dem 1. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung