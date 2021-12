NanoRepro-Aktie: Saftige Verluste

Im Tief gaben die Notierungen sogar bis auf 6,13 Euro nach. Durch diese Bewegung erfährt die am 24. November im Anschluss an das Hoch bei 10,38 Euro ausgebildete Abwärtsbewegung eine erhebliche Beschleunigung. Schon in der vergangenen Woche war durch den Bruch des 50-Tagedurchschnitts ein Verkaufssignal generiert worden. Es erfährt heute durch den Bruch des 50-Wochendurchschnitts eine neuerliche Bestätigung.

