NanoRepro-Aktie: Rebound gelungen!

Die NanoRepro-Aktie konnte bei 5,30 EUR einen tragfähigen Boden finden und eine Trendwendeformation ausbilden. So ist der Kurs in diesem Monat über das Hoch des letzten Monats von 6,45 EUR ausgebrochen. Dem schließt sich eine fulminante Aufwärtsbewegung an. Derzeit befindet sich der Anteilschein sehr stark in Richtung des Widerstands, welcher durch die glatte und psychologisch wichtige 10er-Marke gekennzeichnet wird.

