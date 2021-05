NanoRepro Aktie: Kommenden Freitag…!

Diese Woche ist es so weit: Am 21. Mai (= kommenden Freitag) will NanoRepro den Geschäftsbericht 2020 veröffentlichen. Gewiss, vorläufige Zahlen gibt es bereits – doch waren die eine „Punktlandung“, werden die endgültigen Zahlen genauso ausfallen? Voraussichtlich kommenden Freitag wissen wir mehr. Dann können auch andere Punkte wie die Entwicklung des Eigenkapitals oder des Cash Flows genauer unter die Lupe genommen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!