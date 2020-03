NanoRepro Aktie: Hoffnungsträger Corona-Test!

Zu den wenigen Aktien, die auf Monats-Sicht zulegen könnten, gehören die Papiere der NanoRepro AG. Hier liegt das 1-Monats-Plus sogar bei aktuell ca. +323%. Was ist da los? Nun, NanoRepro bietet selbst entwickelte Schnelltests an. Diese können dann sowohl zu Hause als auch „in Kliniken und Arztpraxen“ genutzt werden. Die Indikationsgebiete sind unterschiedlich. Und in Zeiten von „Corona“ war es natürlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



