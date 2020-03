NanoRepro Aktie: Hammer-Neuigkeit!

Am Freitag meldete sich die NanoRepro AG (kurz „NanoRepro“) mit einer sehr interessanten Neuigkeit. Das Unternehmen hatte bekanntlich bereits ungefähr zur Monatsmitte mitgeteilt, einen Schnelltest zur „Diagnose des Corona-Virus“ ins Portfolio aufgenommen zu haben. Das war aber an den B2B-Bereich gerichtet, also an „professionelle Kunden wie Ärzte, Krankenhäuser oder medizinisches Fachpersonal“. Doch nun die Mitteilung vom Freitag: Derzufolge will NanoRepro auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung