NanoRepro-Aktie: Fulminanter Anstieg nach Ausbruch!

Nachdem die Bullen die Widerstandsmarke von etwa 6,50 EUR aufgebrochen haben, ist die NanoRepro-Aktie fulminant angestiegen. So wurde jüngst ein Kurs von 10,41 erreicht. Damit ist der Anteilschein in die 50 % Fibonacci-Retracement-Region ein gestoßen. Aber Vorsicht, die Darstellungen und Messungen werden alle in der logarithmischen Ansicht getätigt.

Kann die 10er-Marke gefährlich werden?

Dennoch sollte die glatte 10,00 EUR Marke als Widerstand repräsentativ



