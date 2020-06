NanoRepro Aktie: Diese Gefahr besteht noch!

NanoRepro Aktie: Derzeit pendelt das Wertpapier noch in der Korrektur-Range um zwei Euro umher. Solange der Widerstand, in Form des Maihochs bei 2,60 Euro, nicht überwunden wird, besteht die Gefahr, dass sich die Korrektur preislich noch weiter gen Süden ausdehnt. In diesem Zuge könnte die NanoRepro Aktie noch bis auf die 200-Tagelinie bei 1,16 Euro nachgeben. Spätestens dort sollte es aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung