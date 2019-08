Nanjing Xinjiekou Department StoreWohin geht die Reise, ?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Der Kurs der Aktie Nanjing Xinjiekou Department Store steht am 25.08.2019, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse Shanghai bei 11.93 CNH. Der Titel wird der Branche "Kaufhäuser" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Nanjing Xinjiekou Department Store nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Nanjing Xinjiekou Department Store erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 10,57 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um -24,01 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +34,58 Prozent im Branchenvergleich für Nanjing Xinjiekou Department Store bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -24,46 Prozent im letzten Jahr. Nanjing Xinjiekou Department Store lag 35,03 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Nanjing Xinjiekou Department Store investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,64 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Multiline-Einzelhandel einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,21 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Nanjing Xinjiekou Department Store beträgt das aktuelle KGV 10,85. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Nanjing Xinjiekou Department Store ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.