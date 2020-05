Nanjing Textiles Import & Export: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

An der Heimatbörse Shanghai notiert Nanjing Textiles Import & Export per 26.05.2020, 05:34 Uhr bei 5.34 . Nanjing Textiles Import & Export zählt zum Segment "Händler".

Die Aussichten für Nanjing Textiles Import & Export haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Nanjing Textiles Import & Export-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 6,29 . Der letzte Schlusskurs (5,36 ) weicht somit -14,79 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (6,21 ) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,69 Prozent Abweichung). Die Nanjing Textiles Import & Export-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Nanjing Textiles Import & Export-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Nanjing Textiles Import & Export erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -29,38 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Händler"-Branche sind im Durchschnitt um -19,38 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -10 Prozent im Branchenvergleich für Nanjing Textiles Import & Export bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,84 Prozent im letzten Jahr. Nanjing Textiles Import & Export lag 10,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Nanjing Textiles Import & Export beträgt das aktuelle KGV 10,15. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Händler" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, Nanjing Textiles Import & Export ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.