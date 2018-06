Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical: Aktienanalyse vom 27.06.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Pioneer":

An der Börse Shanghai schloss die Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical-Aktie am 26.06.2018 mit dem Kurs von 26,28 CNH. Die Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical-Aktie wird dem Segment "Arzneimittel" zugeordnet.

Wie Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical liegt bei einem Wert von 41,73. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Biotech & Pharma" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 0,44 % ist Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotech & Pharma (1,38 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,94 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.