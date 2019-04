Nanjing Inform Storage Equipment: Was passiert jetzt?

Der Nanjing Inform Storage Equipment-Kurs wird am 04.04.2019, 01:55 Uhr an der Heimatbörse Shanghai mit 8,59 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Nanjing Inform Storage Equipment einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Nanjing Inform Storage Equipment jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Nanjing Inform Storage Equipment hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,37 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,62 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nanjing Inform Storage Equipment. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 26,35 ist die Aktie von Nanjing Inform Storage Equipment auf Basis der heutigen Notierungen 63 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (72,17) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".