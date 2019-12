Nanjing Hicin PharmaceuticalWas jetzt, ?

Nanjing Hicin Pharmaceutical, ein Unternehmen aus dem Markt "Arzneimittel", notiert aktuell (Stand 01:00 Uhr) mit 27.38 CNY nahezu unverändert (-0.02 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Nanjing Hicin Pharmaceutical entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Nanjing Hicin Pharmaceutical erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,58 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um -9,29 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +18,86 Prozent im Branchenvergleich für Nanjing Hicin Pharmaceutical bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9 Prozent im letzten Jahr. Nanjing Hicin Pharmaceutical lag 18,57 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Nanjing Hicin Pharmaceutical ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 33,15 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 65 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 95,89 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Nanjing Hicin Pharmaceutical investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,74 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Arzneimittel einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,81 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.