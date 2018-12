Nanjing Chixia Development: Was ist jetzt zu tun!

Der Nanjing Chixia Development-Schlusskurs wurde am 29.11.2018 an der Heimatbörse Shanghai mit 3,28 CNY festgestellt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 37,84 ist die Aktie von Nanjing Chixia Development auf Basis der heutigen Notierungen 41 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Real Estate" (64,61) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Nanjing Chixia Development aktuell 1,52. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -2,64 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Real Estate". Nanjing Chixia Development bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nanjing Chixia Development. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.