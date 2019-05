Nanjing Central Emporium Stocks: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Ventas":

An der Heimatbörse Shanghai notiert Nanjing Central Emporium Stocks per 17.05.2019, 19:10 Uhr bei 3,95 CNH. Nanjing Central Emporium Stocks zählt zum Segment "Kaufhäuser".

Die Aussichten für Nanjing Central Emporium Stocks haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 116,27 liegt Nanjing Central Emporium Stocks auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Multiline-Einzelhandel" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Nanjing Central Emporium Stocks mit einer Rendite von -54,68 Prozent mehr als 29 Prozent darunter. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -25,92 Prozent. Auch hier liegt Nanjing Central Emporium Stocks mit 28,76 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Nanjing Central Emporium Stocks investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,3 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Multiline-Einzelhandel einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,46 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.