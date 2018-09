Nanjing: Auftakt der CIS in der erfolgreichen Software City

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Am 31. August 2018 hat in derhistorischen Hauptstadt Nanjing die 14. jährliche IndustriemesseChina (Nanjing) International Software Products & InformationServices Expo (CIS) ihre Tore geöffnet.Seit die Software City 2005 entstanden ist, hat sich die Software-und Informationsdienstbranche in Nanjing über 13 Jahre stetigweiterentwickelt. Sie ist heute einer der bedeutendstenWirtschaftszweige in Nanjing und Schlüssel für dieEntwicklungsstrategien der Stadt. Sie ist außerdem ein wichtigerStützpfeiler für Nanjings Vision einer innovativen Weltstadt. 2010wurde Nanjing von Ministerium für Industrie undInformationstechnologie den Titel "Chinese Software City" verliehen.CIS ist heute eine der größten und einflussreichsten internationalenMessen für Software und Informationsdienste in China. Die Entwicklungder Stadt wird vor allem durch China (Nanjing) Software Valley,Nanjing Software Park und Jiangsu Software Park vorangetrieben,unterstützt durch provinziale Softwareparks wie Xuzhuang SoftwarePark und Internet Industry Park.Bis 2017 haben sich in Nanjing 4.500 Softwareunternehmenangesiedelt neben 30 Fortune 500-Unternehmen und 37 der 100 größtenUnternehmen Chinas. 2017 wurden im Softwaresektor 392,6 Mrd. Yuanerwirtschaftet, ein Anteil von 44 % in der Provinz Jiangsu. DieSoftwarebranche ist weiterhin ein urbaner Wachstumsmotor. Im erstenHalbjahr haben China (Nanjing) Software Valley, Nanjing Software Parkund Jiangsu Software Park zusammengenommen 137,8 Mrd. Yuaneingenommen. Im Softwaresektor sind 12 Millionen neue Arbeitsplätzeund 470.000 Quadratmeter an neuer Nutzfläche entstanden.Dieses Jahr läuft die 4-tägige Softwaremesse unter dem Motto"Digital World, Smart Future". Die Ausstellungsfläche beträgt 110.000Quadratmeter. Der Schwerpunkt liegt auf den ThemenSoftwareentwicklung, Investitionsumfeld, Umfeld für Schutz vonintellektuellem Eigentum sowie Innovation des Softwaresektors in derProvinz Jiangsu und in Nanjing. Bekannte Unternehmen präsentierenihre neusten Technologien, Produkte und Dienstleistungen. Dieses Jahrgibt es auf der CIS neue Bereich für die innovative Stadt, KI,industrielles Internet, sichere und zuverlässige Software sowie SmartHealth. Gezeigt werden die neuesten integrierten Technologien,Produkte und Anwendungen wie Internet, KI, Big Data, produzierendesGewerbe, moderne Serviceindustrie, Landwirtschaft, Big Health sowieweitere neue Industrien. Zu bestaunen sind faszinierendeFallbeispiele aus den Bereichen digitale Wirtschaft undInformationskonsum, beispielsweise 5G, Internet der Dinge undintegrierte Schaltkreise.Auf Basis seiner vergangenen Entwicklung und der Stärke seinerSoftware- und Informationsdienstbranche hat sich Nanjing zum Zielgesetzt, die Bereiche Internet, Big Data, AI und die reale Wirtschaftmit Blick auf Highend- und Clustertechnologien tief zu integrieren.Nanjing wird als innovative Stadt von Weltrang zur Entwicklung desIndustriesektors beitragen.Links zu Bildanhängen:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=318453Pressekontakt:Fr. Shen+86-10-63074558Original-Content von: China (Nanjing) International Software Products & Information Services Expo (CIS), übermittelt durch news aktuell