Nanfang Communication: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Für die Aktie Nanfang Communication stehen per 25.07.2018 4,77 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Nanfang Communication zählt zum Segment "Kommunikationsausrüstung".Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Dividende: Nanfang Communication schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hardware auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,57 % und somit 0,55 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,12 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

