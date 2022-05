Nancy Pelosi zu Überraschungsbesuch in Kiew

KIEW (dts Nachrichtenagentur) - Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, ist zu einem Überraschungsbesuch in Kiew eingetroffen. Sie kam dort mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammen, wie am Sonntag mitgeteilt wurde. Da Pelosi in der Rangfolge nach dem US-Präsidenten und der Vizepräsidentin an dritter Stelle kommt, handelt es sich um den ranghöchsten Besuch aus Washington in der Ukraine seit Beginn des Krieges.

US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin waren in den letzten Tagen bereits in der Ukraine.

