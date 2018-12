Nan Ning Department Store: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Kurs der Aktie Nan Ning Department Store stand am 17.12.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shanghai bei 3,74 CNY. Der Titel wird der Branche "Kaufhäuser" zugerechnet.

Die Aussichten für Nan Ning Department Store haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Nan Ning Department Store liegt mit einem Wert von 312,09 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 559 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Retail - Discretionary" von 47,35. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Nan Ning Department Store von 3,74 CNY ist mit -29,83 Prozent Entfernung vom GD200 (5,33 CNY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 4,11 CNY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -9 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Nan Ning Department Store-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Nan Ning Department Store investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,08 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Retail - Discretionary einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,58 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.