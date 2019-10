NanHua Bio-medicine: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie NanHua Bio-medicine, die im Segment "Telekommunikationsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 02.10.2019, 14:46 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 8.86 CNY.

Unsere Analysten haben NanHua Bio-medicine nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: NanHua Bio-medicine erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -34,34 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um -29,28 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -5,06 Prozent im Branchenvergleich für NanHua Bio-medicine bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -28,62 Prozent im letzten Jahr. NanHua Bio-medicine lag 5,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der NanHua Bio-medicine liegt bei 54,29, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die NanHua Bio-medicine bewegt sich bei 40,48. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für NanHua Bio-medicine in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für NanHua Bio-medicine haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. NanHua Bio-medicine bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.