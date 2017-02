Senigallia, Italien (ots/PRNewswire) -Die Lösung, die mit der Inventia 3.5 Plattform betrieben wird,befindet sich am Sweetspot zwischen digitaler Transaktionsverwaltungund Kundenengagement-Technologien und wird auf dem Mobile WorldCongress vorgestellt, der vom 27. Februar bis zum 2. März 2017 inBarcelona stattfindet.Namirial gibt heute die Veröffentlichung von LiveID& eSignAnyWherebekannt, der ersten Omnichannel-WebRTC-Lösung für Kundenengagement.Sie wurde entwickelt, um Verkaufs- oder CRM-Prozesse in digitaleKanäle zu übertragen und den Abschluss rechtskräftiger Verträge ineinem Chatbox-System zu ermöglichen.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/458069/namirial_group_Logo.jpg )Die Lösung lässt sich problemlos in sämtliche vorhandenenUmgebungen integrieren; sie beinhaltet Omnichannel-Engagement perText- und Videochat, Video-CRM, Live-Videoidentifikation,elektronische Unterschriften und elektronische Bezahlung - alles ineiner Chatbox.Mit LiveID& eSignAnyWhere können Unternehmen aus jeder Brancheihre Geschäftsabläufe vereinfachen, indem sie langsame, aufwändigeund kostspielige manuelle Vorgänge auf Papierbasis in reibungsloseund flexible digitale online Prozesse verwandeln. Die Lösung kann alsSaaS, private Cloud oder vor Ort Installation betrieben werden.Dank LiveID& eSignAnyWhere lassen sich Kunden-Onboarding und "KnowYour Customer"-Abläufe komplett digitalisieren. Außerdem erlaubt esdie Lösung, Anwender per Videochat zu legitimieren, am Dokument zuberaten und mit ihnen online rechtskräftige Verträge abzuschließen."Wir kündigen heute eine einzigartige Lösung an", erklärt AntonioTaurisano, Namirials Director für Digital Transaction Management."Sie beruht auf unserer eSignAnyWhere-Plattform erweitert mitKomponenten basierend auf der Technologie von Inventia. Durch dieVerwendung aller Arten von eIDAS-konformen elektronischenUnterschriften ermöglicht diese Lösung mit einem unkomplizierten,intuitiven und betreuten Nutzererlebnis auf sämtlichen Kanälen Kundenonline zu managen und Verträge online abzuschließen. Wir habenbereits zahlreiche Kunden aus ganz Europa, die an dieser Lösunginteressiert sind, und sehen uns jetzt gerade den US-Markt an.""Wir freuen uns sehr, dass wir Namirial unsere Technologiebereitstellen können", so Andrea Cinelli, CEO von Inventia. "DieLösung macht Kundenengagement und Vertragsabschluss so einfach undeffizient, dass sie unserer Einschätzung nach eine zehnfacheReduzierung der Akquisitionskosten im Vertrieb, eine fünffacheSteigerung der Konvertierungsrate und eine sechsfache Verbesserungder Kundenzufriedenheit ermöglichen wird."Das Produkt wird auf dem Mobile World Congress in Barcelona vom27. Februar bis 2. März 2017 vorgestellt, wo Namirial und Inventia inHalle 1, Stand 1E5 vertreten sein werden.Über NamirialNamirial ist sowohl ein Software und Service-Unternehmen, als auchein qualifizierter Vertrauensdienstanbieter, der Vertrauensdienstewie E-Signaturen, Zeitstempel, registrierte E-Mails, elektronischeRechnungsstellung und digitale Archivierung mehr als 1.000.000 Kundenanbietet. Namirial hat mehr als 400.000 Arbeitsplätze seinerbiometrischen Unterschriftensoftware ausgerollt und verarbeitettäglich mehrere Millionen Transaktionen.http://www.namirial.com/enÜber InventiaInventia wurde 2012 in Italien gegründet und ist ein führenderunabhängiger B2B2C-Softwareanbieter, der die umfassendsteOmnichannel-Lösung für Digital Sales Automation und Kundenengagementzur Verwaltung der End-to-End-Kundenbeziehung bietet, dieLivechat-Fähigkeiten (Text/Audio/Video) mit Funktionen zur Abwicklungvon Geschäftsprozessen verbindet, um ein erstklassiges Kundenerlebniszu bieten.http://www.inventia.biz/Pressekontakt:+39-071-7901493Inventia Srlinfo@inventia.bizTel.: +39-0236696490Original-Content von: Namirial Spa, übermittelt durch news aktuell