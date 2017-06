Namirial beim CIAB 2017 von FEBRABAN in São Paulo (Brasilien)

Senigallia, Italien (ots/PRNewswire) -Besuchen Sie Namirial an Stand Nr. 17 bei der größtenTechnologieveranstaltung der Bankenindustrie in LateinamerikaEin weiterer Schritt nach vorne für Namirial bei seinemInternationalisierungsprozess. Nach der Übernahme von Xyzmo, demweltweit führenden Unternehmen auf dem Markt für elektronischeUnterschriften, wird Namirial erstmals am CIAB 2017 teilnehmen, derwichtigsten Veranstaltung im lateinamerikanischen Markt fürTechnologie im Bankwesen, der von FEBRABAN, dem brasilianischenBankenverband, organisiert wird und vom 6. bis zum 8. Juni 2017 inSão Paulo (Brasilien) stattfinden wird.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/470292/Namirial_Group_Logo.jpg )Die Teilnahme am CIAB bestätigt in Verbindung mit der Eröffnungseiner eigenen Filiale in São Paulo, dass der lateinamerikanischeMarkt für Namirial von strategischer Bedeutung ist."Neben unserer hochmodernen Plattform für elektronischeUnterschriften mit biometrischen Funktionen", sagte Gianluca Donnini,Namirial Latam Country Manager, "werden wir erstmals in Lateinamerikaunsere neue Plattform LiveID und eSignAnyWhere einführen, die ersteOmnichannel-Lösung für 100 % digitales Kunden-Onboarding, diespeziell entwickelt wurde, um jeden Vertriebs- oder CRM-Vorgang zudigitalen Kanälen zu verschieben und die Ausführung rechtlichbindender Verträge über ein Video- und Chat-Box-System zuermöglichen.""Wir beobachten den lateinamerikanischen Markt schon seit einigerZeit", sagte Luigi Enrico Tomasini, CEO der Namirial Group, "und wirsind der Meinung, dass Video-Onboarding eine passende Antwort aufProbleme bei der Kundenidentifizierung sein kann, die bei digitalenBanken jedes Mal auftreten, wenn sie sich mit einem unbekanntenKunden in einem vollständig digitalen Kanal auseinandersetzen."Namirial wird am Stand E/17 für derzeitige und mögliche neuePartner anzutreffen sein, um neue Märkte oder Vertikalen zu eröffnenund seine Präsenz in ganz Lateinamerika zu erhöhen.Über NamirialNamirial ist ein internationales Software- und Service-Unternehmenund ein Vertrauensdienstanbieter, der Vertrauensdienste wieE-Signaturen, Zeitstempel, registrierte E-Mails, elektronischeRechnungsstellung und digitale Archivierung für mehr als 1 MillionKunden erbringt. Namirial beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter, hatmehr als 400.000 Sitze seiner handgeschriebenen biometrischenSignatur SW installiert und verarbeitet täglich mehrere MillionenTransaktionen.http://www.namirial.com/en/Pressekontakt:Jacopo FrattiniCommunication Manager Namirial j.frattini@maybesrl.com071-7901101Original-Content von: Namirial Spa, übermittelt durch news aktuell