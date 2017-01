Namirial Spa, ein neuer Marktführer im digitalen Transaktionsmanagement

Senigallia, Italien (ots/PRNewswire) -Namirial wird in neuesten Analystenberichten als Marktführeranerkannt.Die Namirial Gruppe setzt ihren Aufstieg auf dem Weltmarkt fürdigitales Transaktionsmanagement (DTM) fort. Die Gruppe, die vonClaudio Gabellini und Enrico Giacomelli angeführt wird und ihrenHauptsitz in Italien hat, wurde im Forrester Bericht "VendorLandscape: E-Signature, Q4, 2016" als Marktführer in Europa und alseine der vielversprechendsten, innovativsten Firmen auf dem Weltmarkteingestuft.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/458069/namirial_group_Logo.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/458068/Aragon_Research_Globe_for_Digital_Transaction_Management_Infographic.jpg )Die Bewertung durch Forrester wurde von Aragon Research in seinemneuesten Bericht "The Aragon Research Globe for Digital TransactionManagement 2016" bekräftigt. Das US-Unternehmen, dasInnovationskraft, Qualität und Effektivität technologischerDienstleistungen für Unternehmen weltweit analysiert, hat Namirialals ein führendes Unternehmen auf dem globalen DTM-Markt eingestuft."Namirial ist definitiv ein Anbieter, den es zu beobachten gilt",so Jim Lundy, CEO von Aragon Research. "Die neuesten Zukäufe vonSIGNificant Software und xyzmo Software positionieren Namirial direktals einen der größten europäischen DTM-Anbieter. eSignanyhere, dieOmnichannel-DTM-Lösung von Namirial, ist ein neues kombiniertesAngebot für den digitalen Signaturmarkt. Es unterstützt verschiedeneSignaturformate mit biometrischen Merkmalen auf allen (physischen unddigitalen) Kanälen und Geräten (d.h. PCs, Tablets, Smartphones,Kioskcomputer)."In dem Aragon-Bericht wurde Namirial in dem Quadranten derMarktführer aufgeführt und ebenfalls als einer der Anbieter mitglobaler Präsenz hervorgehoben. Biometrische Authentifizierung isteine Must-Have-Funktion für viele europäische und internationaleKunden, jedoch für den US-Markt noch nicht signifikant, wo sich Adobeund DocuSign die Mehrheit des Geschäfts teilen.Aufgrund dieser neuesten Analystenberichte wird eindeutig belegt,dass Namirial der wichtigste zu berücksichtigende Anbieter ist, wennrechtlich verbindliche Unterschriften einen bedeutendenEntscheidungsfaktor darstellen, und Namirial sollte deshalb bei jedemProjekt, das darauf abzielt, Papierverfahren in digitale Verfahrenumzuwandeln, in die engere Wahl genommen werden."Wir freuen uns und fühlen uns geehrt, von Aragon als marktführendauf dem Gebiet des DTM angesehen zu werden", erklärte der CEO vonNamirial CEO, Luigi Enrico Tomasini. "Wir haben uns daraufkonzentriert, Unternehmen dabei zu helfen, Geschäfte zu vereinfachen,indem wir langsame, komplexe, kostenintensive, manuelle,papierbasierte Prozesse in reibungslose, anpassbare, digitaleProzesse umwandeln." Tomasini führt weiter aus: "Wenn dieserVergleich ausschließlich aufgrund der Stärke der europäischenAnforderungen erfolgt wäre, sind wir der Auffassung, dass Namirialals der Nummer-eins-Anbieter eingestuft worden wäre.""Unsere Fähigkeiten, unsere Flexibilität und unserGo-to-Market-Modell machen uns zu dem Anbieter, den jedes Unternehmenfür neue digitale Transformationsprojekte berücksichtigen sollte oderals Ersatzunternehmen bei der Ablöse oder Erweiterung einesbestehenden elektronischen Unterschriftenpilotprojekts", bemerktePaul Giordano, Gebietsverantwortlicher für Nordamerika, der für dieBeziehungen zu Analysten verantwortlich ist.Über Aragon ResearchAragon Research unterstützt keine Anbieter oder deren Produkteoder Leistungen, die in seinen Forschungspublikationen genannt werdenund empfiehlt Nutzern auch nicht, diejenigen Anbieter auszuwählen,die am höchsten bewertet werden. Die Forschungspublikationen vonAragon geben die Ansichten von Aragon Research und dessenForschungsbereich wieder und sind nicht als objektive Fakten zuverstehen. Aragon Research bietet seine Forschungspublikationen unddie darin enthaltenen Informationen in "der vorliegenden Form" ohneeine Garantie jeglicher Art an.Über NamirialNamirial ist ein Software- und Service-Unternehmen und einVertrauensdienstanbieter, der Vertrauensdienste wie elektronischeUnterschriften, Zeitstempel, registrierte E-Mails, elektronischeRechnungsstellung und digitale Archivierung mehr als 1.000.000 Kundenanbietet. Namirial hat mehr als 400.000 Arbeitsplätze ihrerhandschriftlichen biometrischen Signatur-SW installiert undverarbeitet täglich mehrere Millionen Transaktionen.http://www.namirial.com/en/Pressekontakt:+33-71-7901101media@namirial.comOriginal-Content von: Namirial Spa, übermittelt durch news aktuell