Namhafte Kunden setzen auf die digitalen Bieterverfahren von venbona (FOTO)

Zug (ots) -Der bestmögliche Verkaufspreis für die zu verkaufende Immobilie zuerreichen, ist eine permanentes Thema für professionelleImmobilienvermarkter. Venbona bietet mit dem digitalenBieterverfahren eine effiziente Lösung, dass Immobilienvermittlungenschneller abgewickelt werden können und durch effektive Kaufgeboteder bestmögliche Preis am Markt erreicht wird. Bereits namhafteImmobiliendienstleister setzen venbona erfolgreich alsVermarktungsinstrument ein.Seit der Lancierung der digitalen Handelsplattform für Immobilien- www.venbona.de - im August 2017 kann venbona zahlreiche,erfolgreich durchgeführte Immobilien-Bieterverfahren vorwiesen.Venbona richtet sich an alle Marktteilnehmer, welche ihre Immobilieim dynamischen Preisverfahren zum besten Marktpreis handeln wollen.Neben professionellen Immobiliendienstleister wie z.B. Pell-RichImmobilien in Karlsruhe, FALC Immobilien in Aachen, Focus SchultheisImmobilien in Brühl und stalder Real Estate Germany aus Düsseldorfwerden die Bieterverfahren von venbona auch von privatenImmobilieneigentümer, öffentlichen Institutionen und Investorenerfolgreich eingesetzt.Pell-Rich Immobilien ist von venbona überzeugtPell-Rich Immobilien aus Karlsruhe ist Premium Partner von venbonain Deutschland und hat bereits mehrere Immobilien mittels dendigitalen Bieterverfahren erfolgreich vermarktet. «Wir konntenausgehend vom Startpreis (Verkehrswert) in mehreren bereits positivdurchgeführten Bieterverfahren zwischen EUR 10 000 - EUR 90 000 mehrerzielen.» sagt Michael Pellinghof, Geschäftsführer von Pell-RichImmobilien. Bei der aktuellen Marktlage ist es gemäss MichaelPellinghof auch für Sachverständige schwierig, Immobilienpreise, vorallem im Bereich Wohnimmobilien, richtig einzuschätzen. Die Gründedafür sieht er wie folgt: «Der Markt ist oftmals aus persönlichenVerhältnissen heraus bereit, mehr für die Wunschimmobilie zu zahlen.Wie viel "mehr" das sein kann, zeigt uns das Verfahrensergebnis überVENBONA. Wir sind hochzufrieden!».Effektive Kaufgebote durch digitale Bieterverfahrenvenbona gestaltet den Kauf und Verkauf von Immobilien einfach,effizient und transparent. Immobilienanbieter können das passendeBieterverfahren erstellen und für Informationen zur Immobilie sowiefür beigefügte Dokumente die entsprechende Zugriffsberechtigungwählen. Interessenten, die für eine Immobilie mitbieten wollen,müssen zuvor vom Anbieter zum Bieterverfahren zugelassen werden.Anschliessend partizipieren sie während der definierten Bietzeit amdirekten Wettbewerb und geben ab einem Mindestpreis ihre Gebote ab.Durch die Gebote von potenziellen Käufern, welche präzise dieZahlungsbereitschaft zeigen, wird der wahre Marktwert einer Immobilieunverfälscht ermittelt. Mit venbona haben am Ende alle Beteiligtendie Gewissheit, ein erfolgreiches Immobiliengeschäft abgewickelt zuhaben.Pressekontakt:Nicole MieschbühlerCMOVenbona AGBaarerstrasse 94CH-6300 Zug+41 41 743 22 24nicole.mieschbuehler@venbona.comOriginal-Content von: Venbona AG, übermittelt durch news aktuell