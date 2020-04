Nameson: Kann das wirklich gut gehen?

Für die Aktie Nameson stehen per 17.04.2020, 04:53 Uhr 0.4 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Nameson zählt zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Unsere Analysten haben Nameson nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Nameson. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Nameson daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Nameson von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Nameson hat mit einer Dividendenrendite von 10 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (20.72%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt -10,72. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Nameson-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Nameson erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -36,07 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche sind im Durchschnitt um -7,24 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -28,82 Prozent im Branchenvergleich für Nameson bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,77 Prozent im letzten Jahr. Nameson lag 28,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.